Ligue 1 : l’échappée pour l’Espérance, le podium pour le Club africain

Aujourd’hui, dimanche 19 janvier 2020, le stade de Radès accueille, à partir de 13 heures, le 133e derby entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Club africain (CA), avec le Camerounais Alioum Neant au sifflet. Deux équipes en forme et bien partie pour animer la course au titre.

Par Hassen Mzoughi

L’Espérance, leader avec 28 points (et 3 matches en retard), s’efforcera de garder la cadence, après 9 victoires et un nul (face au Stade Tunisien) en 10 matches.

Forts de leur succès mercredi dernier devant l’Etoile sportive du Sahel (1-0), les «Sang et or» joueront pour la victoire que leurs fans réclament à chaque match, surtout lorsque le vis-à-vis s’appelle le CA.

Espérance : amocer la première échappée en tête

Bien que l’EST soit soumise à une course terrible (un match tous les trois ou quatre jours), elle reste imperturbable, grâce à la richesse de son banc, la bonne préparation et la gestion rationnelle de son potentiel humain, de plus en plus étoffé au mercato actuel. L’enjeu aujourd’hui : amorcer la première échappée et s’imposer champion de l’aller avant les deux derniers matches en retard.

En face, le CA réalise lui aussi un brillant parcours, surmontant les problèmes financiers et administratifs du club. Cinquième avec 23 points, il réussirait le grand bond en avant avec une victoire aujourd’hui qui le hissera pour la première fois cette saison sur le podium, à la seconde place du tableau. Ce sera le meilleur cadeau pour ses nombreux fans qui ont fait l’événement en ravivant la flamme du club.

Meilleures attaques et meilleures défenses

Les deux formations marchent bien et affichent des stats idéales : meilleures attaques (avec l’Union sportive monastirienne), meilleures défenses et plus grand nombre de victoires. Avec des arguments aussi solides, elles devraient logiquement hisser le niveau des débats, même si on craint que l’enjeu l’emporte sur le jeu, comme on a pu le vérifier ces dernières années ! Pour rappel, lors des 10 derniers face à face, l’EST affiche 6 victoires contre 3 succès pour le CA et un nul.

L’entraîneur de l’EST Mouine Chaâbani va renouveler sa confiance pour Bilal Bensaha, bien en vue contre l’ESS, Taha Yassine Khenissi en pointe, et le reste de l’équipe victorieuse du dernier choc avec l’Etoile.

Lassaad Dridi, coach du CA, ne changera pas son onze habituel mais il pourrait lancer Saber Khalifa en seconde période, selon les circonstances du match.

EST : Moez Ben Cherifia – Iheb Mbarki – Elyes Chetti – Mohamed Ali Yakoubi – Abdelkader Bedrane – Fousseny Coulibaly – Bilal Bensaha – Hamdou Elhouni – Abderraouf Benguit – Mohamed Ali Ben Romdhane – Taha Yassine Khenissi.*

CA : Atef Dkhili – Skander Laabidi – Hamza Aqrebi – Adem Taous – Fakhreddine Jaziri – Khalil Kassab – Ghazi Ayadi – Wissem Ben Yahia – Yassine Chamakhi – Mannoubi Haddad et Bassirou Compaoré.