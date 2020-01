Makhlouf : «Le gouvernement doit être composés des partis révolutionnaires, dont Ennahdha et Al-Karama»

«Pour réussir le gouvernement doit être composé des partis révolutionnaires comme Al-Karama, Ennahdha, Attayar et Haraket Al-Chaab», déclaré Seifeddine Makhlouf président du bloc parlementaire Al-Karama à l’issue de sa rencontre, aujourd’hui, jeudi 23 janvier 2020, avec le chef du gouvernement désigné, Elyes Fahfakh.

Seifeddine Makhlouf, qui était accompagné accompagné du député Zied El-Hechmi et Imed Dghij, a ajouté que l’esprit révolutionnaire se limite à ses 4 partis, qui doivent composer une coalition , et dit également craindre que le gouvernement Fakhfakh soit une continuité de celui de Chahed, ce qui obligerait sa coalition à ne pas voter en faveur du prochain gouvernement et à se positionner dans l’opposition, a-t-il prévenu.

«La souveraineté de l’Etat et la dignité du Tunisiens doivent être les priorités d’Elyes Fakhfakh», a ajouté Seifeddine Makhlouf, en précisant que cette première rencontre a permis d’échanger les points de vue et que d’autres réunions sont prévues pour discuter davantage sur la composition du prochain gouvernement.

Y. N.