Ons Jabeur passe en quart de finale de l’Open d’Australie:

La Tunisienne Ons Jabeur, 77e ATP, poursuit sa belle série de victoires dans l’Open d’Australie en disposant aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2020, de la Chinoise Qiang Wang, la 29e joueuse mondiale, en 8e de finale, par 2 sets à 0.

Ons Jabeur a remporté le 1er set par le score de 7 à 6 (au tie break), avant de dérouler au 2e set remporté facilement 6 à 1.

En quart de finales, la Mahdoise va croiser le fer avec l’Américaine Sofia Kenin, 40e ATP, qui a battu, un peu plus tôt, Cori Gauff (6-7, 6-3, 6-0). Mais comme l’appétit vient en mangeant, la brave Jabeur, qui vient d’atteindre pour la première fois de sa carrière le quart de finale d’un tournoi de Grand Chelem, va mettre suffisamment de cœur et d’énergie pour aller encore plus loin dans un tournoi qui lui réussit beaucoup.

Parlant de sa prochaine adversaire au micro de l’animateur du tournoi, Ons a déclaré : «C’est une grande joueuse et une guerrière. Ce sera un grand match, et comme elle m’avait battue une fois, ce sera une occasion pour moi de prendre ma revanche». C’est tout le mal qu’on lui souhaite…

I. B.