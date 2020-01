Kaïs Saïed chez les parents de Lina Ben Mhenni pour présenter ses condoléances

Le président de la république, Kaïs Saïed , s’est rendu, ce soir, lundi 27 janvier 2020, au domicile des parents de Lina Ben Mhenni, à Ezzahra (banlieue sud de Tunis) pour présenter ses condoléances, suite au décès ce matin, de leur fille, .

Kaïs Saïed a présenté ses condoléances à Emna Ben Ghorbal et son époux, le militant de gauche, Sadok Ben Mhenni, membre du mouvement Perspectives tunisiennes et co-fondateur de la section tunisienne d’Amnesty International,.

la militante Lina Ben Mhenni a rendu l’âme, à l’âge de 36 ans, après un long combat contre la maladie. Plusieurs hommages posthumes lui ont été adressés par les organisations et associations qui ont rappelé le courage et la bravoure de la jeune fille qui a fermement défendu les droits de l’homme et s’est opposé à la dictature et à la représsion.

Elle sera accompagnée à sa dernière demeure, demain, aorès la prière d’Al-Asr, au cimetière du Jellaz à Tunis.

Y. N.