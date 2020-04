Bourse de Tunis : L’indice Tunindex grignote 0,91%

Partagez 0 Partages

La Bourse de Tunis a poursuivi sa course dans le vert lundi 20 avril 2020, soutenue par la bonne orientation des titres SFBT et Biat. Le Tunindex a pris 0,91% à 6.339,07 points dans un volume d’échanges de 2,3 millions de dinars tunisiens (MDT). Vendredi, l’indice avait grignoté 0,33%.

Le poids lourd SFBT s’est adjugé 2,95% à 18,130 DT. Les revenus de la société se sont accrus au premier trimestre 2020 de 12,1% à 162 MDT.

Le titre SAH s’est accordé 1,45% à 9,100 DT. Les indicateurs d’activité au 31 mars 2020 ont fait apparaître des revenus consolidés en croissance de 19% à 160,6 MDT. Retraités de l’incidence des commandes non livrées sur le marché local de l’ordre de 5 MDT et des commandes non exportées de l’ordre de 8 MDT vers les marchés libyen et algérien, les revenus consolidés atteindraient 173,6 MDT, soit +28,6% par rapport au premier trimestre 2019.

Le titre ICF est reparti à la hausse, gagnant 3% à 65,920 DT. En 2019, la marge brute a régressé de 26,9% à 36,6 MDT malgré une progression des revenus de 19%. Les gains de change se sont réduits à 2,6 MDT contre 8,2 MDT en 2018. En bottom line, le résultat net s’est élevé à 23,2 MDT, en recul de 39,9%. Par ailleurs, l’assemblée générale ordinaire, tenue le 17 avril 2020, a approuvé la distribution d’un dividende de 8 DT par action au titre de l’exercice 2019. La date de distribution a été fixée pour le 07 juillet 2020.

Adwya a continué sur sa lancée, s’offrant 2,9% à 2,840 DT. Le chiffre d’affaires a augmenté au premier trimestre 2020 de 21% à 28,9 MDT. Les ventes des produits génériques ont grimpé de 45% portant leur contribution dans le chiffre d’affaires à 44%.

Le titre Euro-cycles s’est maintenu quasiment inchangé à 13,980 DT. Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires a évolué de 6% à 19,3 MDT.

Source : Mac SA.