Confinement : Des jeunes artistes tunisiens chantent l’espoir, en reprenant « Imagine » de Jhon Lennon (Vidéo)

Confinés chez eux, 12 jeunes chanteurs tunisiens ont repris la chanson « Imagine » de Jhon Lennon pour transmettre un message d’espoir et de paix à leurs compatriotes et les appeler à rester chez eux pour faire barrière à la propagation du coronavirus.

Dàli MJ est derrière cette belle initiative, qui vise à répandre, à travers la musique, de l’espoir, de l’amour et la paix, et encourager les Tunisiens, en cette période exceptionnelle et difficile, à garder le moral, à rester chez eux et à respecter le confinement pour préserver leurs proches de la pandémie et pouvoir ainsi la combattre.

Sous le slogan «Stay safe, stay home», les artistes ont repris cet hymne à la paix, dans une vidéo partagée, aujourd’hui, dimanche 26 avril 2020, sur les réseaux sociaux.

Ce clip a été réalisé avec la participation des 12 artistes: Dali MJ, Sarah Belabed, Sherazade Amous, Taher Kharrat, Seif Amouchi, Hanadi Nsiri, Abdesslem Ben Sweeden, Nessrine Jabeur, Rabaa Ben Ammar, Mehdi Chetila, Nour Saidane, et Omar Trabelsi.

Youssef Badri de WAVE Prod.studio s’est chargé de la musique et de l’arrangement et Amen Jelassi de The sineguy, du montage.

Dans une déclaration à Kapitalis Dali MJ, a précisé que cette action vise aussi à garder le contact entre les artistes et leurs fans : «On est chez nous, mais on est surtout là avec nos cœurs pour accompagner nos compatriotes», a-t-il dit, en assurant que le «respect, l’amour et l »estime entre les artistes tunisiens ont été renforcés par cette épreuve causée par la pandémie».

On compte d’ailleurs parmi ces 12 artistes, Omar Trabelsi chanteur principal du groupe « Khnéfes« , à la voix spéciale et la bonne humeur contagieuse, qui depuis le début du confinement accompagne chaque soir les internautes sur les réseaux sociaux, en leur offrant une soirée karaoké (1 heure en live Facebook, une autre sur Instagram). Ceux qui le suivent peuvent demander en live leur chanson préférée que Omar Trabelsi n’hésite pas à reprendre.

«C’est avec grand cœur que je le fais. Chanter n’a jamais était une question de savoir autant qu’une question de partage, Je conseille à tout le monde d’apprendre d’abord à sentir la musique avant d’ en apprendre la technique», a-t-il confié à kapitalis.

L’artiste diplômé de l’Institut supérieur des beaux arts de Tunis, designer de formation, et qui a enseigné l’art de la marionnette à l’Institut supérieur d’art dramatique avant d’ouvrir, son entreprise de communication, de prod dit d’ailleurs que lui même n’a jamais appris à chanter… c’était une découverte et il s’est mis à chanter tard : «Je suis dans le partage. Je partage mes émotions, ma façon de voir les choses et mon amour pour la musique et pour la vie», estime-t-il.

Y. N.