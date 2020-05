Coronavirus : Deux nouveaux cas de coronavirus à Gafsa

Le direction régionale de la Santé de Gafsa a annoncé, aujourd’hui, samedi 15 mai 2020, avoir enregistré 2 nouvelles contaminations par le coronavirus. Le nombre de cas, dans ce gouvernorat, s’élève désormais à 47.

Dans un communiqué, la direction de la santé précise que sur 6 tests de dépistage, 2 sont revenus positifs : il s’agit de personnes qui étaient en contact direct avec la patiente de Métlaoui, actuellement hospitalisée à l’hôpital Abderrahmen Mami à l’Ariana.

La même source a également annoncé, six nouvelles guérisons de personnes originaires de Ras El-Kef, et une 7e pour un citoyen originaire de Zarrouk et qui avait été admis au centre dédié à l’isolement à Monastir.

A ce jour, 33 personnes ont pu guérir du coronavirus à Gafsa, sur les 770 guérisons enregistrées en Tunisie.

Rappelons que la Tunisie n’avait pas enregistré de nouveaux cas depuis 5 jours, comptant 1032 contaminations, depuis le 2 mars dernier.

Y. N.