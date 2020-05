New York : Cinq médailles, dont 3 en or, pour l’huile d’olive tunisienne

L’huile d’olive tunisienne vient de remporter 5 médailles au Concours international de l’huile d’olive de New-York (NYIOOC), la plus grande et le plus prestigieuse compétition, sur la qualité de l’huile d’olive extra vierge, dans le monde

Le NYIOOC a annoncé, aujourd’hui, vendredi 15 mai 2020, que parmi les lauréats, trois enseignes tunisiennes d’huile d’olive ont décroché cinq médailles : 3 en or pour « Olivko » (Chemlali, Chetoui et Wild), une en argent pour « Carthagene Olivos » (Chétoui) et une autre en argent pour « Ruspina huile d’olive » .

Olivko primée à ce même concours en 2017.

Ainsi ces trois marques figurent désormais dans la liste annuelle des lauréats pour l’année 2020, représentant une garantie des meilleures huiles d’olive du monde.

Rappelons qu’en février de cette année, l’huile d’olive tunisienne avait remporté 26 médailles (dont 8 en or) à la 21e édition du Concours oléicole international de Los Angeles, aux Etats-Unis.

Y. N.