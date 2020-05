« Fi Sahni » : Nouveau concours culinaire tunisien organisé par le Goethe Institut

«Fi Sahni» est le nouveau concours culinaire tunisien lancé par le Goethe Institut de Tunis sur les réseaux sociaux autour des recettes saines pour le mois de ramadan.

«Fi Sahni», qui signifie «dans mon assiette», mais aussi «je suis en forme» ou «de bonne humeur», est un nouveau concours de recettes typiquement tunisiennes, partagées en ligne sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Youtube), organisé par le Goethe Institut et placé sous le thème «Recettes saines pour le saint ramadan».

L’idée est de rendre hommage à la cuisine méditerranéenne (connue pour ses bienfaits sur la santé) et de faire connaître la richesse du patrimoine culinaire tunisien.

Le concours est ouvert à tout le monde, car le but est de rassembler et de partager le plus de recettes saines possibles sur les réseaux sociaux, toujours sous le hashtag #fisahni.

Cette initiative vise également à repenser et à questionner nos habitudes alimentaires et notre rapport à la nourriture, et à nous rappeler à quel point notre consommation peut avoir des impacts directs et irréversibles sur notre santé et sur l’environnement, d’où la nécessité d’orienter le consommateur tunisien vers une alimentation qui privilégie les produits locaux, de saison et non transformés.

Fawz Ben Ali