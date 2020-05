TheNextWomenTunisie : Quatre ans au service de l’entrepreneuriat féminin

Partagez 0 Partages

TheNextWomenTunisie (TNWT) fête son quatrième anniversaire : 4 années d’accompagnement et de mise en valeur de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie.

Lieu privilégié de réflexion, de partage et de réseautage, TNWT constitue désormais un point de référence en matière d’entrepreneuriat féminin en Tunisie mais aussi dans la région MENA.

Lancé en mai 2016 par Caroline Brummelhuis, le chapter Tunisie du réseau international TheNextWomen, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, compte aujourd’hui plus de 2000 femmes entrepreneures et de profiles corporate et qui ne cesse de grandir en accueillant en permanence de nouvelles adhérentes.

Convaincu que le networking est la clé essentielle pour élargir un réseau professionnel, TNWT offre de manière régulière des occasions de partage d’expérience.

Le tour de réseautage entrepreneurial de TNWT l’a amené, depuis 2016 dans les villes comme Bizerte, El Kef, Siliana, Jendouba, Sousse, Sfax, Kairouan, Djerba… où des centaines de femmes entrepreneures du nord au sud sont venues se présenter et échanger avec d’autres femmes entrepreneures ou d’autres en devenir.

Formations professionnelles, office meetings, pitch compétitions régionaux et internationaux, mentoring tables, ateliers de networking sont quelques unes des autres actions menées par TNWT en partenariat avec des partenaires nationaux et internationaux, comme l’ambassade des Pays-Bas, Expertise France, Hivos , Konrad Adeauer Stiftung , UBCI… pour ne nommer que quelque uns.

Aujourd’hui, TNWT a défini des axes d’actions prioritaires pour faire face à cette période instable pour renforcer son soutien à l’entrepreneuriat féminin en Tunisie : identifier les besoins actuels de ses adhérentes, présenter les opportunités des programmes, définir des formations, informer sur les actualités du réseau, donner la parole aux femmes entrepreneures, proposer de resauter «virtuellement» avec un cycle de webinars thématiques pour offrir un nouveau souffle au business…

«Nous invitons les femmes entrepreneures à faire face à cette période, à faire preuve de créativité et d’innovation, pourquoi pas à se réinventer et surtout à être solidaire les unes avec les autres. Prenez toutes les précautions, tenez les distances et continuez à travailler», souligne Mme Brummelhuis dans un communiqué publié aujourd’hui, samedi 23 mai 2020.



Facebook.

Instagram.

Site web.

Linked In : ThenextwomenTunisie