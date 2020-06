Abbes Abdelkefi sera enterré, vendredi 19 juin, au cimetière du Jellaz à Tunis

L’enseignant universitaire et militant, Abbes Abdelkefi décédé, jeudi 18 juin 2020, des suites d’un long combat avec la maladie, sera accompagné à sa dernière demeure, vendredi 19 juin, au cimetière du Jellaz à Tunis.

C’est ce qu’a annoncé le parti Al-Massar, en précisant que le cortège funèbre quittera le domicile de sa fille Cherifa Abdelkefi, situé à La Marsa, Dar Ben Achour (au 13 Rue Zine Ben Achour).

L’enterrement aura lieu au cimetière du Jellaz à Tunis, à 17h, ajoute la même source.

De nombreux militants, activistes et associations ont rendu hommage à Abbes Abdelkefi, qui laisse le souvenir d’un «homme juste, altruiste un exemple du militant sincère, de l’universitaire responsable et de l’homme courtois et attachant qui suscitait un immense respect et une profonde sympathie».

«Un souvenir inoubliable qui restera gravé dans ma mémoire : l’Aïd que nous avons fêté ensemble, en famille, sur la place du Bardo le 8 août 2013, lors du sit-in Errahil. Abbès était un militant exemplaire pour le progrès et la justice sociale, pour l’égalité et les libertés, et un patriote dévoué, sincère et intègre. Qu’il repose en paix !», a commenté de son côté Jounaidi Abdeljaoued, secrétaire général d’Al-Massar, ami et compagnon de route du regretté Abbes Abdelkefi.

Y. N.