Les agitateurs d’El Kamour, arme de destruction massive d’el Karama

Seifeddine Makhlouf (Al-Karama) et Tarek Haddad (El-Kamour) : les deux faces d’une même monnaie.

Les agitateurs d’El-Kamour qui bloquent illégalement la production pétrolière et gazière dans le sud de la Tunisie depuis le 16 juillet dernier et qui maquillent leur banditisme par des prétendues revendications sociales font de la politique et ils la font sur le terrain. Ils appliquent sur le terrain les slogans et le discours démagogue et destructeur de la coalition islamo-populiste Al-Karama. Ils sont des partisans de cette filiale du parti islamiste Ennahdha et son arme de destruction massive pour anéantir l’Etat.

Par Imed Bahri

Al-Karama et les agitateurs d’El-Kamour sont complémentaires, il faut être sourd et aveugle, ou complice, pour ne pas s’en rendre compte. Les premiers agissent de l’intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et dans les médias et les seconds traduisent les slogans sur le terrain. L’objectif est le même, détruire l’Etat-nation tunisien, ruiner cet État et faire de la Tunisie le paradis des contrebandiers, des voyous et des hors-la-loi en tous genres et permettre à l’axe Ankara-Doha de faire main basse sur la Tunisie, maillon faible au sud de la Méditerranée, et d’en faire sa colonie comme c’est déjà le cas dans la Tripolitaine.

Une francophobie aussi ridicule que paranoïaque

À écouter les vidéos des agitateurs et séditieux d’El-Kamour et les interventions médiatiques et les écrits sur la toile de la coalition islamo-populiste Al-Karama, on est frappé par la similitude du discours, c’est le même, ce sont également les mêmes slogans, les mêmes haines, les mêmes complexes, les mêmes mensonges, les mêmes manipulations de l’opinion publique, la même propagande démagogue, la même agressivité et la même violence verbale.

Une francophobie aussi ridicule que paranoïaque qui impute tout et n’importe quoi à la France, véritable réceptacle de tous les échecs de la Tunisie pour les démagogues d’Al-Karama. La solution de facilité de tous les losers qui cherchent toujours un bouc émissaire à leurs propres échecs qu’ils n’arrivent pas à assumer et à résoudre. Pour ces démagogues destructeurs, plus vous insultez la France, plus vous êtes un héros. Le thermomètre du patriotisme c’est de cracher sur la France. Il faut casser les Occidentaux et en particulier les Français pour jouer aux héros nationalistes en carton.

Ce populisme à deux balles destructeur et ravageur trouve son écho sur la toile et chez les catégories manipulables. C’est un populisme bâti sur des mensonges, beaucoup de complotisme et nourri par les intox et les fake news comme celle servi par le dangereux député populiste et démagogue Seïfeddine Makhlouf qui a prétendu, la semaine dernière, dans un poste Facebook qu’un «lac de pétrole se situe dans le sud de la Tunisie» et que c’est la France qui l’exploite. Aussitôt le dangereux populiste a partagé cette connerie (appelons les choses par leur nom) que ses groupies, tous des idiots utiles, ont repris la bêtise et elle est devenue virale.

Tous les observateurs avertis savent pertinemment que les compagnies pétrolières françaises ne sont pas nombreuses en Tunisie et surtout elles sont loin de dominer l’activité pétrolière dans le sud ou ailleurs. Il y a aussi les Anglais, les Italiens, les Autrichiens, etc. Pas encore les Qataris et les Turcs, mais au rythme où vont les choses, cela ne saurait tarder.

Un même projet : détruire l’Etat tunisien

Ce même discours ridicule, bête et mensonger est repris par les bandits d’El-Kamour qui ne cessent de parler de colonialisme, de France voleuse, de genre occidental prédateur et toutes les conneries de ce genre. Leur but est de faire fuir toutes les entreprises occidentales établies dans le sud du pays. Leurs prétendues revendications sociales, auxquels seuls les naïfs et les idiots utiles croient encore, ne sont qu’un maquillage, qu’un masque de carnaval car en réalité le but de ces destructeurs c’est de faire fuir les compagnies occidentales, d’assécher les finances de l’Etat tunisien, qui déjà vit une crise économique depuis une décennie, qui suffoque des conséquences catastrophiques de la crise de la Covid-19 ayant fortement impacté le tourisme, fait fortement baisser des échanges commerciaux et bloqué le processus d’extraction, de transformation et d’exportation de phosphate.

Les destructeurs d’El-Kamour, ces hors-la-loi qui s’introduisent illégalement dans une zone militaire, bloquent la production pétrolière et gazière et menacent l’Etat de ruine veulent, après avoir fait fuir les compagnies pétrolières occidentales et après avoir asséchés les finances de l’Etat et après l’avoir ruiné, entraîner le chaos dans le pays car une fois les Tunisiens ne percevront plus le salaire ça sera le chaos.

Bref, le plan destructeur des bandits d’El-Kamour et de leurs commanditaires est on ne peut plus clair. Il faut être aveugle pour ne pas le voir ou un lâche qui préfère faire l’autruche.

Le discours d’Al-Karama est mis en œuvre par le ramassis de bandits et hors-la-loi d’El-Kamour sauf que ces deux faces d’une même monnaie se gardent toutefois de prendre des photos ensemble pour ne pas éveiller les soupçons. Il faut savoir également que la région de Tataouine est un bastion électoral pour Al-Karama et sa maison mère Ennahdha qui n’a jamais condamné les actes illégaux et destructeurs des bandits d’El-Kamour. Il y a là une sorte de poupées russes: Ennahdha, la coalition islamo-populiste El-Karama et les bandits d’El-Kamour, supportés par la mafia de la contrebande, elle-même soudoyée par les forces d’occupation turco-qataris en Libye, et qui nourrit toutes les tentatives susceptibles d’affaiblir l’Etat afin de mieux sévir.

En plus, avec un président Kaïs Saïed qui laisse faire et qui capitule face à ces malfaiteurs, ils sont en passe de ruiner l’Etat tunisien et de précipiter sa chute pour la plus grande satisfaction de leurs patrons de l’Axe Ankara-Doha qui pourront alors mettre la main sur la Tunisie.

Les imbéciles qui disent qu’il ne faut pas mettre fin aux actions illégales des hors-la-loi d’El-Kamour les renforcent et précipitent la chute de notre État. Il faut que ces hors-la-loi soient expulsés le plutôt possible.