Sidi Hassine : un homme de 81 ans agressé par deux femmes et blessé aux parties génitales

Le quartier Jayara à Sidi Hassine (Tunis) a été le théâtre, mardi dernier, d’une agression d’une rare violence : suite à une querelle de voisinage, deux femmes d’une trentaine d’années et un adolescent ont agressé un homme de 81 ans, qui s’en est sorti avec des contusions au dos et à l’épaule, un œil blessé et 6 points de suture aux parties génitales !

Interrogée par Kapitalis, la belle-fille de la victime encore sous le choc est revenue sur l’agression de son beau-père, qui devra être confronté aujourd’hui, lundi 31 août 2020, à ses agresseurs.

L’homme âgé était installé avec sa sœur de 84 ans pour prendre l’air, mardi après-midi, devant sa maison, lorsque l’adolescent de 14 ans faisait des allers-retours en moto.

«Exaspéré par le bruit, mon beau-père l’a disputé, lui demandant de ne plus rouler dans l’impasse, devant chez lui, et il semble lui avoir lancé un mot déplacé, auquel l’adolescent a répondu de plus belle, avant de revenir, quelques minutes après, avec sa mère et sa tante. Tous trois ont pris à partie mon beau-père devant les yeux impuissants de sa sœur de 84 ans, qui a tenté de crier pour alerter les voisins», raconte A. B. Et de poursuivre : «L’une d’elle l’a étranglé et à bout de souffle, pour se défendre et se libérer, mon beau père l’a tirée par les cheveux, elle l’a alors attrapé par les parties génitales en tirant très fort et ne l’a lâché que lorsque des voisins sont intervenus».







Résultat de cette querelle de voisinage : l’homme âgé a été transporté à l’hôpital et a subi 6 points de suture au niveau du sexe, il a également été blessé à l’œil et souffre de plusieurs contusions, notamment au dos, lorsque l’ado l’a caillassé. La victime a porté plainte immédiatement…

La tante, la mère et l’enfant ont été interpellés et entendus par la police : «Seule la tante a été maintenue en détention, pour avoir affirmé aux enquêteurs que c’est elle qui a violenté le monsieur et que sa sœur et son neveu n’y sont pour rien» , ajoute A. B., en affirmant cependant que les témoins, notamment les voisins ayant secouru son beau-père, ont tous indiqué qu’il a été agressé par les 3 suspects.

«Une confrontation est prévue, ce lundi, et mon beau-père souffre d’Alzheimer, on fournira un certificat à cet effet, car il pourra probablement se faire manipuler par ses agresseurs. Il est vulnérable et il est très choqué par son agression», raconte encore notre source.

«Il est blessé physiquement mais il dit qu’il souffre d’une blessure encore plus profonde dans l’âme, estimant qu’il a toujours vécu dans le respect et que ce jour noir, sa dignité a été bafouillée», a conclu la belle-fille, espérant que justice soit faite.

Y. N.