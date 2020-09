Pluies à Tunis : Une voiture tombe dans un trou causé par l’affaissement d’une route à Kabaria

Une voiture est tombée dans un trou après l’affaissement d’une route, au quartier Kabaria, au sud de Tunis, causée par les pluies tombées dans la région, dans l’après-midi de ce jeudi 10 septembre 2020. Les autorités locales et régionales sont intervenues et il a été décidé de réparer le véhicule du citoyen lésé aux frais de la direction régionale de l’Equipement.

C’est ce qu’a indiqué la députée Ennahdha, Yamina Zoghlami, qui s’est rendue, le soir, sur les lieux dans cet arrondissement municipal, où la voiture s’est encastrée dans le trou, avant d’une être retirée. Elle précise que le délégué ainsi que le directeur régional de l’équipement étaient également présents lors de cette visite et que l’affaire sera suivie.

«La route a été fermée et une enquête a été ouverte pour déterminer les manquements ayant causé ce trou de 6 mètres de profondeur, après des travaux de réparation, réalisés il y a quelques mois», indique Yamina Zoghlami, dans un post publié sur son compte Facebook.

On notera que la députée a expliqué que cette route est sous la responsabilité du ministère de l’Equipement et non sous celle de l’arrondissement municipal, qui a fait l’objet de vives critiques de la part des habitants de ce quartier. Ces derniers ont rappelé que des travaux venaient d’être menés sur cette route, à cause justement d’un affaissement constaté en février dernier et qui soupçonnent de ce fait, une affaire de corruption.

De son côté, l’arrondissement municipal avait publié un communiqué, où il indique qu’il regrette la survenue de cet accident, tout en affirmant que cette route n’est pas sous sa responsabilité et qu’il ne peut donc pas y mener de travaux, tout en demandant aux habitants «d’être compréhensifs».

Le communiqué indique aussi que l’arrondissement avait déjà alerté le ministère concerné et le gouvernorat, après l’effondrement de la route, il y a quelque temps : «Nous avions estimé que l’intervention n’était pas efficace et nous avions alors à nouveau alerté les responsables concernés, via une correspondance afin d’éviter tout danger».

Y. N.