Nous sommes entourés de gens porteurs du coronavirus et se croyant non-malades

Partagez 19 Partages

Nous sommes face à situation inquiétante : le nombre de cas détectés de contamination par le coronavirus Covid-19 continue à augmenter de manière exponentielle (477 cas hier), en sachant que nous ne détectons qu’une petite partie du nombre exact des patients porteurs du virus. Plus de la moitié des cas sont asymptomatiques ou avec très peu de signes. Disons-le clairement, nous sommes entourés de gens porteurs du virus et se croyant non-malades.

Par Faouzi Addad *

Les mesures pour freiner cette chaîne de transmission interhumaine nous les connaissons, nous les avons déjà testées et ils sont efficaces. L’immunité collective est une utopie qui peut amener au désastre si elle est recherchée de manière désorganisée.

Les appels de confrères, d’amis ou des proches de patients atteints du virus se multiplient. Il faut penser à rouvrir les hôtels pour accueillir les asymptomatiques afin qu’ils soient réellement isolés dès qu’ils sont testés positifs ou qu’ils aient été en contact étroit avec un patient pendant au moins 7 jours. L’auto-confinement, nous l’avons également testé et cela ne marche pas.

Toute personne que nous croisons est potentiellement porteuse du virus

La réouverture des écoles est comme une roulette russe dans un système où les chances de respect des gestes barrières frôlent le zéro. La contamination horizontale sera inévitable dans les écoles et les lycées, car ces structures n’ont pas de moyens humains ou logistiques pour les faire respecter.

Fermer les établissements scolaires n’est bien évidemment pas la solution car le virus est là pour rester plusieurs années avec nous. Il faut donc que l’Etat aide les établissements les plus démunis pour y faire respecter les gestes barrières.

Cela dit, nous devons faire respecter l’isolement des personnes atteintes comme aux débuts de la pandémie et, pour mieux nous protéger, nous devons considérer que toute personne que nous croisons est porteuse du virus.

Le port du masque et le lavage des mains et la distanciation physique sont plus qu’obligatoires aujourd’hui. La nonchalance aura un prix.

Les personnes âgées risquent de payer le prix de la négligence de leurs proches

D’un autre côté, protégeons les personnes âgées et fragiles car ce sont elles qui risquent le plus de payer de leur vie le prix de la négligence de leurs proches. Aussi, les rassemblements, quels qu’ils soient, doivent-ils être proscrits.

Sur un autre plan, force est de constater que le corps médical et paramédical est en train de payer, lui aussi, un lourd tribut à cette épidémie, en raison de la désorganisation des structures hospitalières, de la négligence de certains patients ou visiteurs de patients mais aussi de certains confrères. Soyons conscients du fait que nous sommes nous aussi des cibles potentielles et que personnes n’est à l’abri de ce virus. Le masque étant notre seule arme, utilisons-le à bon escient, même si ce n’est pas toujours commode pendant le travail.

* Professeur en cardiologie.