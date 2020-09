Coronavirus-Ariana : Fermeture d’une mosquée et de 3 établissements scolaires à Sidi Thabet

La municipalité de Sidi Thabet a annoncé aujourd’hui, vendredi 18 septembre 2020, la fermeture de 2 écoles primaires et un collège, ainsi que de la Grande mosquée et ce dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les mesures sanitaires ont également été renforcées dans cette ville relevant du gouvernorat de l’Ariana.

Dans un communiqué, la municipalité précise que les établissements suivants seront fermés, jusqu’à nouvel ordre : l’école primaire de la cité Mbarka, l’école primaire et le collège de Sidi Thabet, tout en affirmant que leur réouverture dépendra de l’évolution de la situation sanitaire dans la ville.

D’autre part, Mahjoub Troudi, maire de Sidi Thabet a également annoncé que la Grande mosquée de la ville a été fermée jusqu’à nouvel ordre, tout en affirmant que les chichas et les jeux de cartes sont désormais interdits dans les cafés qui devront servir leurs clients dans des couvercles et gobelets en plastique et à usage unique. Les restaurants scolaires sont également concernés par cette mesure, précise encore le communiqué.

Les souks ont été fermés et les commerces devront procéder à des opérations quotidiennes de stérilisation, fournir du gel désinfectant à leurs clients et s’assurer du respect du port du masque et de la distanciation physique : Les autorités se verront obligées de fermer les commerces et espaces qui ne respecteront pas ses consignes, prévient le maire.

Rappelons qu’un homme a été testé positif au coronavirus, deux jours après son décès et que la mairie avait appelé toutes les personnes qui s’étaient rendues au domicile du défunt pour présenter leurs condoléances à se placer en quarantaine.

Les agents qui se sont chargés de la toilette mortuaire et de l’enterrement du défunt, ainsi que ses proches ont été placés à l’isolement.

Y. N.