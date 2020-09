Bourse de Tunis : Le Tunindex termine en repli de 0,53%

La Bourse de Tunis a terminé la séance du mardi 22 septembre 2020 sur une seconde baisse consécutive. Le Tunindex a perdu 0,53% à 6.847,35 points et le Tunindex 20 s’est délesté de 0,67% à 2.977,62 points.

La séance a enregistré 22 hausses, 28 baisses et 9 titres sont restés inchangés. Au total 877.322 actions ont été échangées pour des capitaux globaux de 3.575.621 DT.

Au chapitre des hausses, on citera TGH (+4,54%), Aetech (+4,44%), BH Assurances (+2,99%), Electrostar (+2,98%) et Somocer (+2,97).

Au rayon des baisses, on citera AT Leasing (-4,57%), Céréalis (-3,94%), MPBS (-2,49%), Sotetel (-2,86% et Assad (-2,82%).