La famille de Salah Ben Youssef demande à Kaïs Saïed la restitution de ses biens expropriés par Bourguiba

Le conflit Ben Youssef – Bourguiba : un épisode douloureux de l’histoire tunisienne.

Intervenant, samedi 26 septembre 2020, lors d’une séance de témoignage organisée par la Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information (FTRSI), Lotfi Ben Youssef, le fils du leader nationaliste Salah Ben Youssef, a demandé au président de la république Kaïs Saïed à restituer à la famille Ben Youssef ses biens confisqués par l’ancien président Habib Bourguiba.

La Fondation Temimi a, pour sa part, demandé la créer une faculté portant le nom de l’ancien dirigeant du Néo-Destour ainsi que d’un prix baptisé en son nom qui serait décerné à la meilleure recherche historique consacrée à ce qui est communément appelé par les historiens «affaire Salah Ben Youssef».

La Fondation a aussi demandé la révision des manuels scolaires évoquant cet épisode douloureux de l’histoire du mouvement national, à savoir la querelle entre Bourguiba et Ben Youssef, en vue d’y rétablir la vérité historique et de réhabiliter la mémoire de l’avocat et leader nationaliste assassiné le 12 août 1961, à 58 ans, dans une chambre d’hôtel Wiesbaden, aux environs de Francfort, en Allemagne, par des tueurs dépêchés par son «frère ennemi» Bourguiba, et de rendre justice à la famille Ben Youssef en général, qui a payé par un long exil de 30 ans et d’énormes privations les frais d’un douloureux épisode historique.

I. B.