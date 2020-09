Carthage Symphony Orchestra : Un concert pour fêter la rentrée et ses deux ans d’existence

Partagez 0 Partages

Le Carthage Symphony Orchestra célèbre son deuxième anniversaire et marque son grand retour au Théâtre municipal de Tunis, le vendredi 2 octobre 2020, toujours sous la direction du maestro Hafedh Makni.

Après plusieurs mois d’absence à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19), le Carthage Symphony Orchestra, dont le dernier concert date d’avant le confinement général, vient d’annoncer qu’il sera de retour avec l’habituel concert de la rentrée du Théâtre municipal de Tunis, à l’occasion de la reprise des différentes activités culturelles, mais aussi pour célébrer son deuxième anniversaire.

Le Carthage symphony Orchestra est né en septembe 2018 suite au conflit qui avait éclaté entre le maestro Hafedh Makni (à l’époque à la tête de l’Orchestre National Tunisien) et l’ancien ministre des Affaires culturelles Mohamed Zinelabidine, à cause du projet tuniso-italien «Verdi».

En créant ce nouvel orchestre, Hafedh Makni a souhaité continuer ce qu’il avait commencé depuis plus de dix ans au sein de l’ONT, en réunissant quelques uns des anciens musiciens et choristes qui continuent à croire à un projet musical exigeant et indépendant.

Pour ce nouveau concert de la rentrée, l’orchestre invitera le ténor Boris Mvuezolo et jouera des airs de Verdi, Rossini, Puccini, Delibes et Anderson.

Afin de respecter le protocole sanitaire de lutte contre la propagation de la Covid-19, l’orchestre annonce que seulement la moitié de la capacité du théâtre sera exploitée, une place sur deux sera donc occupée.

Fawz Benali