Islamic Banking : Wifak Bank remporte le Gifa Power Award 2020

Partagez 0 Partages

Wifak Bank vient de remporter le prestigieux prix Gifa Power Award 2020, lors de la 10e édition du Global Islamic Finance Awards qui s’est tenue le 14 septembre 2020 au Pakistan.

Le Gifa Power Award (Islamic Banking) 2020 a été décerné par le jury à Wifak Bank, pour sa contribution à l’essor de l’industrie de la finance islamique en Tunisie, son rôle primordial dans la conduite du changement et son remarquable potentiel d’évolution.

Ce prix récompense également la réussite de Wifak Bank, une institution relativement jeune mais jouissant de perspectives très prometteuses, dans l’unique expérience de transformation d’une société de leasing en une banque universelle qui opère conformément aux dispositions de la Finance Islamique.

La cérémonie officielle de remise des prix a été marquée par la présence de son excellence Arif Alvi, président du Pakistan, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement ainsi qu’un grand nombre d’acteurs de la Finance Islamique et de différents organismes de régulation.

La cérémonie a été diffusée en Streaming Live avec une audience de plus de 50.000 personnes dans plus de 30 pays. L’audience globale atteindra au moins un million de personnes dans le monde.

Cette distinction internationale, parmi ses pairs nationaux et internationaux est un honneur pour la famille Wifak Bank. Elle prouve le bien-fondé des orientations stratégiques de la banque pour la promotion de la culture de la finance islamique en Tunisie et ses efforts en termes de capitalisation sur l’expérience client, véritable pilier de sa prospérité.

Global Islamic Finance Awards (Gifa) est l’un des prix les plus convoités du marché dans le secteur bancaire et financier islamique dans le monde. Il s’agit d’un label d’excellence prestigieux qui reconnaît les gouvernements, les institutions et les individus qui ont accompli des réalisations exceptionnelles dans leurs domaines respectifs et qui ont contribué à la durabilité de la banque et de la finance islamique en tant que système viable au sein de l’architecture financière internationale mondiale.

Depuis sa création en 2011, Gifa s’est imposé comme le premier programme de prix de la finance islamique dans le monde.

Source : communiqué.