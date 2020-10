TFH Group mobilise ses employés pour fabriquer des masques, qui seront offerts aux personnes dans le besoin

Dans le cadre de l’appui aux efforts de l’Etat dans la lutte contre la pandémie, TFH Group, spécialisé dans l’industrie textile a annoncé que que ses employés ont été mobilisés afin de fabriquer des masques de protection, qui seront distribués gratuitement aux personnes dans le besoin, et ce, en collaboration avec les associations et les activistes de la société civile.

Ainsi, ce groupe qui détient deux usines basées à Ksar Said à la Manouba, a réaffirmé sa volonté à contribuer à la lutte contre cette 2e vague de la pandémie, a indiqué dans un communiqué rendu public hier, lundi 12 octobre 2020, que ces masques de haute qualité sont confectionnés selon les normes internationales.









«Avec la volonté, la détermination et l’union et en respectant les mesures préventives, nous surmonterons cette période difficile et nous retournerons bientôt à notre vie normale», lit-on dans le communiqué de ce groupe, qui s’était déjà mobilisé en mai dernier, en offrant des bavettes aux étudiants et élèves afin de contribuer à la réussite de des examens nationaux.

