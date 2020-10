Tunisie : 540 établissements scolaires touchés par le coronavirus depuis la rentrée

Partagez 0 Partages

Selon les chiffres publiés ce jeudi, 15 octobre 2020, par le ministère de l’Education, la Tunisie a enregistré, depuis la rentrée du 15 septembre et jusqu’au 13 octobre, 1.064 cas confirmés d’infection au coronavirus dans les établissements scolaires.

Au total, 540 établissements, parmi les écoles, collèges et lycées du pays, ont connu des cas de contamination par la Covid-19, soit 8,83% du nombre total des établissements.

Ce sont 478 élèves, 457 enseignants et 129 membres du personnel éducatif, qui ont été contaminés.

Faut-il s’en alarmer et suspendre les cours ? Pas sûr que ce soit la meilleure idée. En effet, ces 1.064 patients ne représentent que 0,043% de l’ensemble des individus du milieu scolaire (élèves, enseignants et personnel éducatif). Et l’arrêt des cours ne prémunirait pas forcément leurs collègues puisqu’aujourd’hui, la maladie est répandue dans toute la société.

Ce qu’il faut faire, en revanche, c’est respecter davantage le protocole sanitaire afin de minimiser les risques de contagion en milieu scolaire.

Notons par ailleurs, que 2.761 cas suspects ont été enregistrés, dont 1.932 élèves, 620 enseignants et 209 membres du personnel éducatif.

C. B. Y.