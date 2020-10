Tunisie : Les influenceurs appelés à contribuer à la campagne de sensibilisation contre la Covid-19

Aujourd’hui, seuls 40% des Tunisiens portent le masque et le pays compte un décès Covid-19 par heure, chiffre qui risque de se multiplier par quatre d’ici la fin de l’année. Pour relancer la campagne de sensibilisation à la lutte contre la pandémie, le CROM du Grand-Tunis appelle, dans le communiqué reproduit ci-dessous, tous les influenceurs à se joindre à cette campagne.

Le bureau du Conseil régional de l’Ordre des médecins du Grand-Tunis lance un appel aux artistes tunisiens, aux femmes et hommes de la culture, aux figures du sport, des médias et de tous ceux qui ont de l’influence sur l’opinion publique pour s’afficher, dans des photos, dans des spots et vidéos avec leurs masques et leur gel hydro-alcoolique à la main.

Le but serait que ces personnes chères à nos cœurs participent à une prise de conscience générale et appuient le corps des soignants dans cette grave crise sanitaire par laquelle passe la Tunisie.

Aujourd’hui, et d’après une étude récente, seuls 40% des Tunisiens portent le masque et parmi eux, beaucoup le portent mal.

Nous sommes à près d’un décès Covid-19 par heure. Ce chiffre risque de se multiplier par 3 voire par 4 d’ici la fin de l’année. C’est mathématique.

Membres du bureau du CROM Grand-Tunis.

Notre pays a besoin de tous ses enfants ! Affichez-vous avec le masque et le gel, affichez-vous partout, dans la rue, chez le coiffeur, au marché, et aussi sur les plateaux radio et télé.

Mettez votre photo sur le masque, sur vos vêtements, mettez une blouse blanche, pensez, inventez, c’est vous les artistes qu’on aime, c’est important!

Aidons la Tunisie ! Sauvons notre pays!

Pour le bureau du CROM du Grand Tunis, la présidente Dr Lamia Kallel