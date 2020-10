Covid-19 : Orange Tunisie fait don de matériel médical à 20 hôpitaux

Dans la continuité de ses initiatives de lutte contre la propagation de la Covid-19, Orange Tunisie, soutenu par la Fondation Orange et en partenariat avec le ministère de la Santé, a fait don de matériel médical de première nécessité et de protection pour le corps médical et paramédical de 20 hôpitaux, principalement en régions.

Ainsi, du mercredi 14 au 17 octobre 2020, les salariés bénévoles de l’opérateur ont acheminé le matériel vers les 7 régions concernées (Tunis, Le Kef, Béja, Nabeul, Monastir, Mahdia et Siliana) et les 20 hôpitaux des circonscriptions suivantes : Ettadhamen, Dahmani, El Ksour, Nebr, Sakiet Sidi Youssef, Nefza, Testour, Téboursouk, Béni Khalled, Soliman, Bouhjar, Ouerdanine, Sahline, Sidi Alouane, Boumerdès, Ouled Chamekh, Chebba, Ksour Essef, Makthar et Rouhia.

Ce sont des masques FFP1 et FFP2, des gants aux normes CE, des blouses et des lunettes de protection, des thermomètres pistolet et des visières qui ont été remis à ces 20 hôpitaux pour protéger le corps médical et paramédical.

Cette initiative solidaire d’Orange Tunisie vient ainsi compléter celles déjà entreprises en avril et août derniers, à savoir la réponse urgente à une demande de dons d’équipements médicaux pour 5 hôpitaux situés à Tunis, Bargou, Ghardimaou, Kasserine et El Hamma et la mobilisation des 6 Fablabs Solidaires, soutenus par la Fondation Orange et gérés par les associations partenaires AJST (Association Jeunes Science de Tunisie), El Space et Djagora, qui ont produit et livré plus de 100 000 visières de protection et des valves pour respirateurs à oxygène pour plusieurs hôpitaux sur l’ensemble du territoire.

Source : communiqué.