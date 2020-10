Medina Jedida : Le pharmacien Abderraouf Ben Hammouda succombe au coronavirus

Partagez 0 Partages

Abderraouf Ben Hammouda, pharmacien à la Medina Jedida (banlieue sud de Tunis) a succombé au coronavirus, annonce ce mercredi 21 octobre 2020, le ministère de la Santé.

«En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Santé, Dr Faouzi Mehdi, en son nom et au nom de la Famille de la Santé, présente à la famille du défunt et à tous les membres du corps des pharmaciens tunisiens ces plus sincères condoléances. Qu’il repose en paix et puisse Dieu donner force et courage aux siens», lit-on dans le communiqué.

Selon le Conseil National de l’ordre des Pharmaciens de Tunisie et le Syndicat des pharmaciens tunisiens, qui ont également présenté leurs condoléances à la famille du défunt et à tous ses collègues, Abderraouf Ben Hammouda a rendu l’âme hier, mardi 20 octobre.

«Triste et accablante nouvelle pour notre famille, qui perd un homme dévoué et qui s’est engagé, comme ses collègues dans cette lutte contre le coronavirus. Qu’il repose en paix!».

Y. N.