Coronavirus : baisse légère du nombre de cas et du taux de positivité entre le 25 et le 26 octobre

Les chiffres relatifs au nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en Tunisie, publiés ce mercredi 28 octobre 2020, par le ministère de la Santé publique, ont légèrement baissé par rapport aux derniers jours. Les analyses faites le 25 et le 26 octobre ont révélé 2.125 nouvelles contaminations, soit une moyenne de 1.062 cas par jour, alors qu’elle était d’environ 1.500 entre le 23 et le 24 octobre.

Cela pourrait être dû à la baisse du nombre de tests réalisés, qui sont passés de 7.348 (le 23 et le 24 octobre) à 5.968 (le 25 et le 26 octobre). Mais en même temps, on remarque la baisse du taux de positivité de ces tests, qui passe de 41,2% à 35,6%.

Un taux qui est toujours trop élevé, néanmoins, qui prouve que le pays ne teste pas suffisamment et que le nombre réel d’infections est probablement bien plus élevé.

Le nombre de décès annoncés dus à la Covid-19 passe, quant à lui, de 877 à 1.153.

C. B. Y.