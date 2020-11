Kasserine : La clinique Echifa propose d’accueillir gratuitement les patients Covid-19

La clinique Echifa à Kasserine, a adressé une correspondance ce mercredi 4 novembre 2020, à la direction régionale de la Santé, pour l’informer de la mise en place d’un service Covid+ dans son établissement afin de prendre en charge gratuitement les patients contaminés par le coronavirus.

«A la lumière de la hausse des contaminations et les moyens limités des hôpitaux publics, nous vous informons que notre personnel soignant est disposé à prendre en charge les cas Covid-19 dans un circuit dédié. La clinique met également à votre disposition une ambulance équipée pour transporter les patients», indique la clinique Echifa, en ajoutant : «Nous avons pris cette décision par devoir devant le peuple et la nation et dans le but de renforcer les efforts des professionnels de la santé dans cette guerre contre la pandémie»

On notera que le circuit Covid+ sera isolé des autres services afin de protéger les autres patients de toute contamination et que la clinique prévoit d’y intégrer une équipe médicale exclusivement dédiée, qui ne prendra pas en charge les autres malades de l’établissement sanitaire.

Y. N.