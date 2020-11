Les AMS annoncent une baisse de 81% de ses revenus au 30 septembre 2020

Les indicateurs d’activité de la société des Ateliers mécaniques du Sahel (AMS) au 30 septembre 2020 dégagent des revenus de 2,631 MDT, contre 14,118 MDT au 30 septembre 2019, soit une forte baisse de 81%.

Cette baisse est due principalement à la fermeture de la société et à l’arrêt de ses activités à partir de la fin de la deuxième semaine du mois de mars en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus et de la décision de confinement général prise par le gouvernement.

Cette baisse s’explique aussi par l’absence de facturation pour les marchés publics, la régression de la demande du marché, en raison de la crise économique et particulièrement du secteur de l’immobilier, la forte progression de l’importation des produits turcs sur le marché local et la distribution sur le marché des produits AMS contrefaits sous le label OMS, en provenance de la Chine et en toute impunité.

Le refus catégorique des 3 banques du pool bancaire des AMS de soutenir la société dans cette période post-Covid, malgré l’obtention de la garantie de l’Etat pour les financements liés à la crise sanitaire (Sotugar) n’a rien arrangé. Les tentatives pour trouver des arrangements ont toutes échoué malgré la disponibilité de plusieurs millions de dinars de marchandises au port pouvant aider à redémarrer l’activité.

À la clôture du 3e trimestre 2020, la valeur de la production finie cumulée a enregistrée une baisse de 82% par rapport à celle de la même période de 2019, en affichant une valeur globale de 3,589 MDT contre 19,613MDT pour le 3e trimestre 2019.

Les investissements cumulés (incorporels et corporels) ont atteint 152.000 DT, au 30 septembre 2020, contre 327.000 DT pour la même période de 2019, soit une diminution de 53%.

La valeur de l’endettement bancaire de la société au 30 septembre 2020 s’élève à 50,533 MDT contre 44,536 MDT pour la même période de 2019, enregistrant ainsi une augmentation de 13%.

Source : communiqué.