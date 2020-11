Lettre ouverte à Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur de la France

Partagez 0 Partages

Des associations et des organisations non gouvernementales ont adressé une lettre ouverte à Gérald Darmanin, en visite à Tunis, aujourd’hui, vendredi 6 novembre 2020. Nous reproduisons ci-dessous cette lettre intitulée «Le combat contre le terrorisme salafiste jihadiste doit se faire dans le respect des droits des Tunisiens.es et des migrants.es».

Monsieur le Ministre de l’Intérieur de la France

À l’occasion de votre visite en Tunisie prévue pour aujourd’hui vendredi 6 novembre 2020, nous associations et organisations démocratiques tunisiennes signataires de la présente lettre ouverte,

– réaffirmons notre dénonciation absolue des horribles attentats commis à Conflans Saint Honorine, à Nice et à Vienne contre des innocents par des terroristes se réclamant du terrorisme salafiste jihadiste et nous nous associons à la douleur de leurs familles et proches et leurs présentons nos sincères condoléances;

– déclarons notre rejet absolu du terrorisme et des discours complaisants ou justificatifs ainsi que notre attachement aux valeurs universelles des droits humains, de la démocratie et de la liberté et aux relations de juste coopération avec les pays et les peuples épris de paix;

-considérons que les principes des droits humains sont universels et déclarons avec la même détermination notre rejet de tous les discours haineux propagés par certains responsables, forces politiques et médias européens contre les migrants ainsi que les amalgames inacceptables visant à rendre les populations musulmanes ou présumées comme telles responsables et coupables;

– rejetons les pressions politiques contre le gouvernement tunisien et les gouvernements du sud par certains gouvernements européens qui profitent de l’effroi occasionné par les effroyables crimes commis par les terroristes pour se débarrasser des migrants sans papiers au mépris du droit et de la justice;

– rejetons le récent accord arraché par les autorités italiennes généralisant le retour forcé collectif au détriment de la législation italienne.

Votre visite en Tunisie est lourde de menaces contre les migrants.es tunisiens.es en France et particulièrement ceux qui attendent leur régularisation. Cela ne doit pas se traduire par des nouvelles mesures attentatoires aux droits Humains et aux conventions internationales protégeant les migrants.es, les réfugiés.es et les demandeurs.euses d’asile.

C’est pourquoi nous proclamons :

-que l’impérieuse nécessité de combattre le terrorisme salafiste jihadiste doit se faire dans le respect du droit, de la démocratie et des libertés en donnant une large place à l’éducation, à la diffusion et au respect des valeurs universelles des droits humains, des principes du vivre ensemble et dans le respect des règles pacifiques de la coopération juste et équitable surtout dans le bassin méditerranéen;



-le rejet de l’utilisation des attentats terroristes salafistes jihadistes pour exercer des pressions sur le gouvernement tunisien afin qu’il accepte l’augmentation massive des retours collectifs forcés des migrants.es et l’ouverture de centre de rétention en Tunisie;



-le rejet de toute volonté de punition collective contre les migrants.es tunisiens.es et particulièrement les sans-papiers en renforçant les expulsions collectives forcées d’Italie ou de France.



-notre demande au gouvernement tunisien de refuser la signature de tout nouvel accord dans le contexte actuel aboutissant à remettre en cause les droits des migrants.es tunisiens.es ou le droit à la libre circulation des personnes.

Signataires :

Forum Tunisien pour les Droits Economique et Sociaux (FTDES)

Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)

Association Arts et Cultures des deux Rives (ACDR)

Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD)

Association Mnemty

Association Nachaz-Dissonances

Association Shams

Association Tunisienne de l’Action Culturelle (ATAC)

Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles

Association Tunisienne de Défense des Valeurs Universitaires (ATDVU)

Association Tunisienne des Etudes sur le Genre

Association Tunisienne de Soutien des Minorités (ATSM)

Association Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche (CCDE)

Association Citoyenneté, Développement, Cultures et migrations des deux Rives (CDCMIR)

Association Vigilance pour la Démocratie et l’Etat civique

Beity

Coalition Tunisienne Contre la peine de mort

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

EuroMed Droits

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

Organisation Contre la Torture en Tunisie

Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC)

Association Terre pour tous

Association Nomad08