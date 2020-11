Mahdia fête «L’arbre de l’espoir»

L’association Centre Hippique Mahdia a organisé la Fête de l’Arbre, en forme privé, le dimanche 8 novembre 2020, en présence de l’équipe sanitaire du Centre Covid + de Mahdia, dirigée par Dr Mohamed Hedi Jendoubi, qui a salué cette initiative intitulée «L’arbre de l’espoir – شجرة الأمل».

La cérémonie s’est déroulée dans le plein respect des mesures sanitaires imposées par le récent protocole de la présidence du gouvernement tunisien.

L’association Centre Hippique Mahdia œuvre depuis des années en faveur des enfants, de la société, de l’éducation, du sport, de la santé, du bien-être, de l’environnement et de la protection des animaux autochtones menacés de disparition, comme le poney des Mogods et le Sloughi, qui animent, dans cet établissement, les activités de zoothérapie.

Cette Journée de l’Arbre est célébrée en Tunisie chaque deuxième dimanche de novembre. Elle vise à souligner l’importance de préserver les espaces verts et à encourager les campagnes de boisement sur l’ensemble du territoire. Elle a voulu aussi envoyer un message positif dans ce difficile moment dû à la pandémie de coronavirus.

Le Dr Jendoubi a précisé qu’aucun décès n’est survenu au centre Covid-19 de Mahdia et que tous les patients ont pu retourner à leurs foyers. C’est grâce non seulement à la rigueur médicale appliquée mais aussi au travail de toute une équipe qui a fait preuve d’un grand professionnalisme et surtout d’humanité.

«Malgré les divers revers objectifs, notamment la tempête de septembre qui a partiellement détruit nos installations, nous avons quand même réussi à organiser la plantation des arbres offerts par le CRDA de Mahdia», a déclaré avec émotion Maria Gabriella Incisa di Camerana, présidente de l’association Centre Hippique Mahdia. «C’est un geste symbolique, que nous avons répété, ensuite, dans l’après-midi avec quelques enfants de l’école d’équitation et des adolescents du Skateboard Club, qui ont leur siège ici. Un message d’espoir pour l’avenir car, dans l’adversité, il faut trouver toujours la force d’avancer et, comme disait mon père, de regarder au-delà de l’obstacle», a-t-elle ajouté.