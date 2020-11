Le ministère des Affaires culturelles déplore le décès Khaled Bessa, musicien et professeur de luth

Le professeur de luth («oud»), Khaled Bessa est décédé à l’aube de ce dimanche 15 novembre 2020, après un long combat avec la maladie, à l’âge de 69 ans.

«C’est avec beaucoup de tristesse et de douleur que nous avons appris le décès de Khaled Bessa, l’un des professeurs les plus qualifiés, qui a présidé, durant des années, le département de luth à l’Institut national de musique de Tunis et qui a également enseigné à l’Institut supérieur de Musique», indique le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué.





Tout en présentant ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du défunt, ainsi qu’à tous les artistes et musiciens, le ministère rappelle également que Khaled Bessa avait publié plusieurs ouvrages, notamment sur la méthodologies d’enseignement pédagogique du luth.

L’Institut Supérieur de Musique de Tunis, l’Institut de musique de la Rachidia et le Conservatoire national de musique de Tunis ainsi que plusieurs conservatoires du pays et le Syndicat des professions artistiques ont exprimé leur douleur suite aux départ de Khaled Bessa et présenté leurs condoléances à sa famille, ses proches et amis.

Y. N.