Awatef Grich : «M. Mechichi, vous donnez l’impression de vivre dans une autre Tunisie»

La députée du Parti destourien libre (PDL), Awatef Grich, a estimé que le discours du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, prononcé ce samedi 28 novembre 2020, à l’ouverture de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances 2021, a manqué de sincérité, de courage et de précisions. «M. Mechichi, vous donnez l’impression de vivre dans une autre Tunisie, que celle que nous connaissons et où la colère augmente tous les jours», a déploré la députée.

«Contrairement à ce que vous avez indiqué, le gouvernement n’est pas en train de prendre les bonnes décisions», a ajouté Awatef Grich, en donnant l’exemple de la lutte contre le coronavirus, estimant que plusieurs secteurs, à l’instar des artistes, musiciens et professions apparentées, des propriétaires des cafés et des salons de thé, ont été exclus des mesures décidées en faveur des secteurs : «Les transports sont bondés et il y est impossible de respecter les gestes barrières, et cela ne dérange pas votre gouvernement qui a décidé de fermer les cafés à 16h et empêcher les artistes de travailler. Tous les Tunisiens n’ont pas eu le même traitement ni les mêmes chances dans cette lutte contre la pandémie et c’est pour cela que beaucoup n’ont plus confiance en vous»

D’autre part, Awatef Grich est revenue sur l’affaire El-Kamour et a déploré le traitement de ce dossier : «On ne peut pas prétendre être un gouvernement courageux, lorsqu’un membre de ce mouvement vous adresse des grossièretés et que vous cédiez finalement à la pression. Il y a d’autres régions qui se lèvent aujourd’hui et les Tunisiens sont en colère», a-t-elle encore dit.

La députée, qui a estimé que le peuple n’a plus confiance en ce gouvernement, a demandé à Hichem Mechichi de changer de méthode : «Écoutez la grogne du peuple, écoutez la colère des Tunisiens, qui, contrairement à vous, ne pensent pas que votre gouvernement soit courageux et sincère, et encore moins qu’il détienne des solutions à leurs problèmes».

Y. N.