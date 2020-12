Dr Lansolsi, chef de service de chirurgie générale à l’hôpital Menzel Bourguiba, emporté par le coronavirus

Hafedh Landolsi, spécialiste en chirurgie générale et chef de service de chirurgie générale à l’hôpital Menzel Bourguiba (Bizerte), est décédé aujourd’hui, samedi 5 décembre 2020, suite à long combat contre le coronavirus.

«Encore un réveil douloureux pour la communauté médicale. Encore un soldat parmi les blouses blanches de sacrifié pour le pays.

Notre cher ami et confrère, le docteur Hafedh Landolsi,vient de nous quitter des suites de la Covid-19», déplore le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, qui avait lancé, hier, un appel au don du sang pour Dr Landolsi, admis en réanimation depuis des semaines.

«Au nom de toute la communauté médicale du Grand Tunis, la présidente et les membres du bureau du CROM présentent leurs condoléances les plus émues à sa famille et implorent Dieu le tout puissant, d’accorder au défunt, à notre Martyr , sa miséricorde et de l’accueillir dans son paradis éternel», lit-on dans le communiqué du CROM.

