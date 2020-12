Tunisie : Baisse du taux d’inflation en novembre 2020

Partagez 0 Partages

Le taux d’inflation a connu une baisse de 0,5 point entre les mois d’octobre et de novembre 2020. Il est, en effet, passé de 5,4% à 4,9%. C’est ce qu’a indiqué, ce samedi, 5 décembre 2020, l’Institut national de la statistique (INS).

Il s’agit du plus faible taux enregistré depuis le mois de juin 2017. Une baisse qui résulte, selon la même source, d’un ralentissement du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (+4,3% contre +5,6% en octobre) ainsi que pour les services de restauration et hôtellerie (+1,6% contre +3,3%), en plus d’une décélération concernant les prix des produits et services de transport.

L’INS a, par ailleurs, souligné qu’en novembre 2020, les prix à la consommation se sont stabilisés, après des hausses de 0,8% et de 0,6% les deux derniers mois.

Une stagnation qu’il a justifiée, d’une part, par la hausse des prix des produits d’habillement, ainsi que les prix des produits et services de santé et, d’autre part, par le repli des prix de l’alimentation et des prix des biens et services du groupe transport.

C. B. Y.