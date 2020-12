Re-StartUp ou le numérique au service de l’emploi en temps de crise

Re-StartUp, le programme de reconversion professionnelle vers les métiers numériques, entame sa dernière phase avec la mise en place d’un speed-recruiting entre candidats formés et startups intéressées.

Le programme Re-startup – édition 2020 répond principalement à 2 objectifs : répondre à la crise de la Covid-19 et permettre à des personnes ayant perdu leur emploi de suivre une formation professionnelle pour devenir développeur Fullstack Javascript ; et mettre en relation les candidats avec les startups en demande et faciliter le recrutement inclusif auprès de ces dernières

Consciente que 49% des startups indiquent avoir des difficultés à recruter en Tunisie, l’association Tunisian Startups s’est alliée à la Fondation Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) et Go My Code afin de financer et implémenter le programme courant 2020.

La dernière phase du programme

Après la phase de sélection de cet été, 13 candidats ont pu suivre une formation métier intensive durant plus de 3 mois pour devenir développeurd FullStack JavaScript. La formation ayant pris fin début décembre, les candidats vont pouvoir rencontrer de potentiels recruteurs lors de l’événement de clôture de ce vendredi 18 décembre 2020 à travers un Speed-recruiting 100% en ligne. La réussite de la phase de formation est déjà un indicateur de succès, eu égard le recrutement de deux candidats avant la date de l’évènement final.

Au programme de cet événement de clôture, 3 keynotes aborderont ces nouveaux enjeux et défis de l’emploi. Il y sera aussi discuté, entre autres, du cadre pratique des solutions de recrutement proposées et de l’environnement complexe auquel les startups ont dû faire face pour s’adapter. Le webinar sera conclu par le Speed-recruiting Startups & candidats Re-startup program.

Un programme pilote encore plus ambitieux

Cette première édition a permis de mettre en place un partenariat tripartite entre 3 acteurs engagés sur les problématiques de l’emploi :

TunisianStartups qui souhaitait avant tout faciliter le recrutement de développeurs junior au sein des startups adhérentes;

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) qui souhaite améliorer l’employabilité des Tunisiens en cette période de crise;

Go My Code qui permet de convertir des personnes de tous secteurs à se reconvertir vers les métiers de demain: les métiers du numérique. Sa présence multiple sur le territoire tunisien a permis aux candidats de pouvoir profiter d’un accompagnement au sein de ses espaces à Tunis, Sousse et Sfax.

Pour cette édition pilote, seuls 13 Tunisiens ont pu être accompagnés, ce qui a permis de tester les rouages du programme et prouver son efficacité. À l’horizon 2022, le programme Re-startup compte bien pouvoir assurer la reconversion professionnelle et le recrutement dans les métiers du numérique à plus d’une centaine de Tunisiens.

Les personnes intéressées peuvent rejoindre le webinar “Re-Startup Meet”, vendredi 18 décembre à partir de 10h. Les inscriptions sont disponibles sur ce lien.

Les startups qui désirent rencontrer les candidats formés peuvent toujours s’inscrire sur ce formulaire.