TT réalise le premier appel 5G en Tunisie

Suite au feu vert donné par le ministère des Technologies de la communication aux opérateurs de télécommunication opérant sur le territoire tunisien pour effectuer des essais de la 5G, Tunisie Telecom (TT) a testé avec succès le tout premier appel 5G dans notre pays avec un débit dépassant largement le palier de 1.8 Gbps.

Ce premier test a été réalisé avec un smartphone et un modem à travers le réseau live de l’opérateur national. Il a été organisé jeudi 10 décembre à Gammarth, en présence des responsables de l’entreprise et de son partenaire technologique.

A cette occasion, Samir Saied le Pdg de Tunisie Telecom a déclaré : «Tunisie Telecom fait un pas très important vers le futur en entamant avec succès la phase d’expérimentation de la technologie de cinquième génération mobile. Nous sommes fiers de ce test qui s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique (2021-2025) visant le renforcement de la connectivité haut débit et de la position de la Tunisie en tant que pôle de numérisation et d’innovation. Tunisie Telecom contribue activement à cette stratégie par le développement en priorité de son réseau à très haut débit et assume ainsi pleinement la responsabilité de couverture territoriale pour satisfaire les demandes croissantes en connectivité des entreprises et des individus.»

Tunisie Telecom a la capacité d’entreprendre des projets d’infrastructure qui peuvent couvrir des volets primordiaux tels que la couverture des «zones blanches» et adapter et mettre en œuvre la technologie 5G tout en passant par les extensions nécessaires de la bande passante allouée aux utilisateurs par des upgrades de l’infrastructure des réseaux de transport national et international.

«Cela fait de Tunisie Telecom l’opérateur responsable qui couvre exhaustivement le spectre de la télécommunication en Tunisie en gardant ses priorités bien alignées sur les besoins de la population tunisienne et de ses abonnés», souligne l’entreprise dans un communiqué, en assurant qu’elle continuera «à investir en priorité dans la qualité de son infrastructure et à renforcer sa couverture territoriale au-delà des 93% actuels ainsi que l’efficacité de son réseau fixe et 4G+ pour maintenir son leadership de rapidité de connexion actuel et pousser la barre des performances à des records plus ambitieux.»

Tunisie Telecom poursuit ainsi son engagement à offrir les meilleurs services et les plus sécurisés à ses abonnés en toutes circonstances, et la 5G sera abordée de la même manière. Elle se promet d’entreprendre tous les tests nécessaires en matière de sécurité le temps venu.

Source : communiqué.