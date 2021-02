L’armée empêche les membres du mouvement El-Kamour de fermer la vanne de pétrole

Partagez 71 Partages

Les unités de l’armée nationale déployées pour protéger les vannes de pompage de pétrole à Tatatouine, a empêché les membres d’El-Kamour d’y accéder.

Le groupe dirigé par Tarek Haddad porte-parole du mouvement El-Kamour, a été repoussé par les soldats chargés de protéger la vanne, et qui ont du faire usage de leurs matraques pour disperser les protestataires, qui voulaient passer de force et fermer la vanne de pompage, pour dénoncer la non application des accords signés, il y a 3 mois avec le gouvernement Mechichi.

Tarek Haddad, dit avoir été blessé au dos et a été transporté par les secours de l’armée à l’hôpital, où l’on dit qu’il se porte bien. Information confirmée par l’un des membres du mouvement.

Ses amis s’en sont pris à l’armée : «Vous allez le payez cher», ont-ils menacé, en affirmant que des centaines de manifestants les rejoindront demain et que les habitants de Tataouine «occuperont les rues jusqu’à l’application de l’accord signé, il y a 3 mois».

Y. N.