Grand Prix de Dubaï : Quatre nouvelles médailles, dont deux en or, pour la Tunisie

Raoua Tlili.

L’équipe nationale tunisienne a remporté aujourd’hui, 4 nouvelles médailles, dont deux en or au Grand Prix de Dubaï 2021 de para-athlétisme. La Tunisie compte désormais 9 médailles : 5 or, deux argent et 2 bronze.

La 3e et dernière journée de cette compétition internationale a démarré avec une deuxième place pour Sonia Mansour, qui a décroché l’argent aux 400 m (T38), puis d’une victoire de Mohamed Frahat Chida, qui a remporté l’or au 400 m (T38), après avoir également décroché l’or, mercredi, au saut en hauteur.









Abbes said a, à son tour décroché une bronze, sa 2e médaille de la compétition après une bronze gagnée aux 1500 mètres et au tour de Raoua Tlili d’offrir une nouvelle médaille d’or à la Tunisie, en gagnant la 1ère place au lancer du poids après avoir remporté l’argent hier, au lancer du disque (F41).

Ainsi l’équipe tunisienne rentrera, demain au bercail avec ces 9 médailles, dont 5 en or, deux en argent et 2 en bronze.

