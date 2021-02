Baromètre politique : Le PDL toujours en tête, Saïed creuse l’écart

Le président de la république, Kaïs Saïed, a gagné 16 points en un mois, selon le sondage des intentions de vote pour la présidentielle réalisé par Sigma conseil et publié, ce mardi 16 février 2021, par le journal “Al Maghreb”. En ce qui concerne les législatives, le Parti destourien libre (PDL) garde son avance, loin devant Ennahdha.

La crise gouvernementale, liée au remaniement ministériel décidé par le chef du gouvernement et refusé par Saïed, principalement parce que certains nouveaux ministres sont soupçonnés de corruption, a vraisemblablement donné un coup de pouce à la popularité du président, qui bénéficie désormais de 56% des intentions de vote à la présidentielle.

Et c’est Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), qui en a fait le frais, en perdant plus de 50% de ses électeurs potentiels et en reculant de la 2e à la 4e position, avec 6,9% des intentions de vote.

Assez logique, car Moussi et Saïed se partagent la grande part des votes des Tunisiens qui s’opposent à l’islam politique, et que, grâce au conflit avec Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha et principal allié du chef du gouvernement, le président de la république a gagné des points importants dans ce duel indirect avec la députée.

Notons que Safi Saïd et Nabil Karoui sont respectivement 3e et 4e avec 9,9% et 9,1% d’intentions de vote. Et que 41,4% des personnes sondées se sont abstenues de répondre.

Pour ce qui est des législatives, la proportion des abstentions est encore plus importante. Elle concerne les deux tiers des répondants !

Les autres donnent toujours un avantage confortable au PDL (36,1%), qui profite, si on suit le raisonnement expliqué ci-dessus, de l’absence de Kaïs Saïed sur la scène partisane.

Derrière, on retrouve Ennahdha (16,8%), Qalb Tounes (10,7%), Al-Karama (6,8%) et Attayar (6%).

Cherif Ben Younès