Le projet TunTwin pour renforcer les capacités d’innovation de l’économie tunisienne

L’Institut national de recherche et d’analyse physico-chimique (Inrap), basé à l’Ariana, au nord de Tunis, coordonne le projet TunTwin, lancé en partenariat avec la Commission européenne. Ce projet a démarré le 1er janvier 2021 et durera 3 ans.

Le financement alloué au projet TunTwin, ou «Jumelage pour une analyse avancée des stratégies de renforcement des capacités d’innovation de l’économie tunisienne: application à trois secteurs industriels clés en Tunisie», s’élève à 0,9 million d’euros (environ 3 millions de dinars tunisiens), comprenant la communication, la diffusion et la sensibilisation.

Dans ce cadre, l’Inrap accueillera l’événement kick-off meeting ou réunion de lancement du projet, prévue les 3 et 4 mars 2021.

Cet événement est la première rencontre entre l’équipe projet et les différents intervenants. Elle a pour objectif de présenter les membres de l’équipe TunTwin et de clarifier le rôle de chacun. D’autres éléments-clés du projet peuvent également faire partie de l’agenda de cette réunion (le calendrier, la périodicité et le format des rapports d’avancement, etc.).

TunTwin vise à renforcer l’excellence de la recherche et le transfert des connaissances de l’Inrap concernant la spectrométrie de masse et les techniques synchrotron appliquées à l’environnement, secteurs de l’alimentation et de la santé avec une attention particulière aux contaminants organiques, élément spéciation, isotopes légers et non traditionnels, nanoparticules et traçabilité alimentaire, authenticité et sécurité.

Ces secteurs présentent un intérêt économique élevé et sont pertinents pour le développement de l’économie et de la législation tant européenne que tunisienne.

TunTwin vise ainsi à créer un environnement de coopération transnationale et développer un cadre durable de renforcement des capacités de recherche, de gestion de la recherche, de finance, d’administration, et de réseautage international pour améliorer l’expertise durable des scientifiques tunisiens.

En conséquence, TunTwin favorisera le développement de l’économie tunisienne dans les secteurs de l’environnement, de l’alimentation et de la santé.

L’excellence scientifique du personnel de l’Inrap dans les sujets cibles, à travers 6 études de cas, sera ainsi développée par les partenaires européens.

I. B.