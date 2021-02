Le ministère des Affaires locales confirme : Les déchets italiens seront bientôt réexpédiés

Le ministère des Affaires locales et de l’Environnement a confirmé, mercredi 17 février 2021, l’information annoncée en début de semaine par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), selon laquelle les autorités italiennes ont reconnu sa responsabilité de l’exportation illégale de déchets domestiques en Tunisie et les récupèreront dans les semaines à venir.

Le ministère a indiqué que les autorités régionales de la province italienne, Campanie, ont rendu une décision exigeant de l’entreprise exportatrice, SRA Campania, de récupérer les déchets, conformément à la convention de Bâle, dans un délai de 90 jours, à compter du 9 décembre 2020.

Autrement dit, les déchets devront être réexpédiés en Italie d’ici 3 semaines.

«La décision a été prise sur la base des arguments, preuves et données présentés par les autorités tunisiennes concernant le dossier des déchets italiens», affirme le département gouvernemental tunisien.

Au cas où la société exportatrice refuserait de se soumettre à cette décision, les autorités italiennes ont affirmé qu’elles assureront, elles-mêmes, les procédures de chargement et de réexpédition de ces déchets.

