Nissaf Ben Alaya : Multiplication des cas de contaminations chez des personnes ayant déjà contracté le coronavirus

Selon la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) et porte-parole du ministère de la Santé publique, Nissaf Ben Alaya, la Tunisie a enregistré une centaine de cas de contaminations à la Covid-19 chez des individus l’ayant déjà contractée une première fois.

Le pays connaît, ces dernières semaines, une multiplication des cas d’infection chez des personnes qui avaient déjà contracté le virus, a affirmé la responsable dans une déclaration accordée à la télévision nationale, hier, dimanche 21 février 2021.

«On a enregistré de nouvelles contaminations chez des patients dont la guérison dépasse les 60 jours», précise-t-elle encore.

Est-ce dû à la nouvelle souche, découverte samedi dernier, à Tunis ? Est-il plus probable de contracter de nouveau le coronavirus lorsqu’on est exposé à une souche différente de celle contractée la première fois ? Des questions que la communauté scientifique étudie en ce moment, et quoi qu’il en soit, il est primordial de continuer à respecter les mesures de précaution (distanciation physique, port de masques, nettoyage fréquent des mains, etc.) même après avoir eu la maladie.

C. B. Y.