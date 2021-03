Coronavirus – Tunisie : Hechmi Louzir se dit «choqué» par les derniers rassemblements organisés par des partis politiques

Partagez 0 Partages

Interrogé sur ce qu’il pense des rassemblements sociaux qu’a connus la Tunisie ces dernières semaines, notamment organisés par des partis politiques tels que le PDL, le Parti des travailleurs et Ennahdha, Hechmi Louzir, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, a estimé que cela est «choquant».

Alors que la Tunisie se bat depuis un an contre la pandémie du coronavirus, et que plusieurs restrictions sanitaires (telles que l’interdiction des rassemblements et des déplacements entre les gouvernorats, ainis que le couvre-feu) sont en place, des dizaines de milliers de citoyens ont manifesté ces dernières semaines, et le comble est que ce sont des partis politiques – dont un est au pouvoir (Ennahdha) – qui ont organisé ces rassemblements hautement risqués.

«Cela risque de tout faire tomber à l’eau. Ce qui s’est passé est bizarre et choquant», a regretté le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, dans une déclaration accordée ce lundi, 1er mars 2021, à la radio Mosaïque FM.

Concernant l’arrivée du vaccin en Tunisie, Louzir a dit que cela devrait avoir lieu au cours du mois actuel (mars 2021), assurant que le retard connu jusque-là est dû à la source.

C. B. Y.