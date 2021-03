La Haica décide de suspendre l’émission d’Amine Gara sur Mosaïque FM pendant une semaine

Le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a décidé, suite à la réunion qu’il a tenu mardi 2 mars 2021, de sanctionner l’émission “Ahla sbeh” sur Mosaïque FM.

La matinale quotidienne sera, en effet, suspendue pendant une semaine, suite à des propos jugés obscènes par son présentateur Amine Gara, lors de l’épisode du 23 février dernier, via une blague de sa part sur les non-voyants.

Le conseil a également décidé d’interdire à la radio de rediffuser l’épisode en question et de l’enlever de tous les réseaux sociaux qu’elle gère.

Une décision sévère et qui viole quelque peu la liberté d’expression. Celle-ci n’est certes pas sans limites et ne doit pas permettre les insultes ou les attaques personnelles, mais en l’occurrence, il s’agissait clairement d’ironie, d’une blague passagère ou d’«humour noir» comme on dit.

Étant donné qu’il n’y a clairement pas eu de harcèlement envers une personne (ou une catégorie de personnes), à travers ce genre de blagues, la décision de la Haica a été, pour le coup, impertinente.

Cherif Ben Younès