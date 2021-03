« Wallah We Can » : Crescendo sur le toit de la Médina, pour financer un centre pour les enfants victimes de violences (Photos)

L’association « Wallah We Can » a annoncé hier, mardi 2 mars 2021, la fin du tournage du premier clip « Crescendo » sur le toit de la Médina de Tunis, avec la participation de plus de cents musiciens et danseurs, qui permettra de collecter des fonds afin de financer un centre d’accueil pour les enfants victimes de violences.

Ce projet musical et associatif lancé pour le fonctionnement de l’Ambassade de l’Enfance, et dont la direction musicale est assurée par le compositeur et violoniste Zied Zouari, avec la participation du rappeur Ala, et la formation Allchestra,sous la direction de Radhi Chawaly, est soutenu par la Fondation Rambourg et l’ATB.

Grâce à la participation des sponsors, les vues générées et la vente de billets lors du concert final, l’association compte financer L’Ambassade de l’Enfance, un centre ouvert en collaboration avec le ministère de l’Enfance et l’association « Voix de l’Enfant« , à Hammam-Lif, pour les enfants victimes de toutes sorte de violences : physiques, psychologiques, abus sexuels…











Le premier clip de « Crescendo » a été tourné ces derniers jours et d’autres sont attendus, selon Lotfi Hamadi, fondateur de Wallah We Can, qui affirme qu’il y en aura en moyenne, un par mois, avant le grand concert.

«Plus de cents musiciens et danseurs, professionnels et amateurs se sont joints à la première expérience de Crescendo. à chaque nouvelle expérience nous serons plus nombreux, nous occuperons plus de toits, de rues, de cœurs. Les habitants des alentours pourront, depuis leur toit, suivre les tournages et admirer le spectacle d’une Médina qui se transforme en scène musicale, d’une jeunesse qui malgré une époque anxiogène vient partager son amour des arts, sa volonté de participer à l’amélioration de la condition humaine», a-t-il écrit sur son compte Facebook.









Il a par ailleurs invité les musiciens, danseurs, et propriétaire ou locataire d’un des toits de la Médina, à contacter l’association pour «rejoindre l’aventure Crescendo et aider à lever les fonds nécessaires pour le centre d’accueil des enfants en danger».

Y. N.