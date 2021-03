Sortie du film ‘‘Je suis ma propre république’’ de Anis Lassoued

La productrice Chema Ben Chaabene de Lumières Films annonce la sortie officielle du film documentaire ‘‘Je suis ma propre république’’ de Anis Lassoued.

Ce film tunisien d’une durée de 52 minutes, écrit par Chema Ben Chaabene et Anis Lassoued raconte l’histoire de deux enfants-adolescents de 13 et 16 ans, vivant dans un quartier populaire de Tunis, au sein d’une famille qui galère dans le bourbier des tensions politiques, de la crise économique et de la tourmente sociale. Le film présente un tableau peu reluisant de la Tunisie post-révolution 2011 : école publique en déshérence, corruption généralisée, familles brisées…

Les deux garçons n’ont qu’un seul rêve, partagé par la plupart de ceux de leur âge, celui de quitter le pays, car, en l’absence d’un sentiment d’appartenance à une nation unie et solidaire et face aux difficultés de la vie de tous les jours, chacun se débrouille comme il peut, dans son coin, comme s’il est «sa propre république».

Né le 2 juillet 1972 à Nabeul, Anis Lassoued est diplômé en réalisation de l’Institut maghrébin de cinéma (IMC) de Tunis en 1998.

Assistant réalisateur et directeur de production de plusieurs films tunisiens et étrangers, il est le fondateur de l’Association des cinéphiles de Nabeul et directeur artistique du Festival du film maghrébin de Nabeul.

Sa première fiction ‘‘Saba Fiouss’’ (2006) l’a révélé au public et il a réalisé ensuite ‘‘The Balloon’’ (2006), ‘‘Kairouan 1428’’ (2007), ‘‘Un été à Sidi Bouzekri’’ (2009), ‘‘L’opposant’’ (2011), ‘‘Sabbat El Eid’’ (2012) et ‘‘Sacrifice’’ (2014).