Tunis : La police empêche des députés Ennahdha d'entrer au siège de l'Union de Qaradawi

Après la coalition Al-Karama, c’est au tour des députés Ennahdha, à l’instar de Noureddine Bhiri, Mokhtar Lamouchi et Fathi Ayadi de soutenir les membres de l’Union internationale des oulémas musulmans (Union de Qaradawi), contre le parti destourien libre (PDL). Ils ont cependant été empêchés par la police d’entrer au siège de cette association islamiste, située à l’avenue Kheireddine Pacha à Tunis.

Le barrage de police qui s’est constitué pour empêcher les deux parties de s’affronter a refusé l’accès aux députés Ennahdha, qui ont tenté de forcer le passage.

«Nous sommes des députés, laissez nous passer», criaient-ils lorsque les agents leur ont barré la route, mais en vain… Et à Bhiri d’ajouter : «Je veux accéder à mon local», en référence au siège des Oulémas.

On notera que des partisans d’Al-Karama et d’Ennahdha ont entamé à leur tout un sit-in sur place, en face des tentes installées par le PDL, pour soutenir l’Union des oulémas et faire lever le sit-in organisé par le parti présidé par Abir Moussi depuis novembre dernier.

Ils ont par ailleurs effectué une prière collective en face des tentes du PDL…

