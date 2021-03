Mettre fin à la violence à l’égard des femmes au niveau municipal

Imen Zahouani Houimel, ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, ainsi que Kamel El Doukh, ministre par intérim des Affaires locales et de l’Environnement, ont assisté, mercredi 10 mars 2021 à l’hôtel Le Paris, aux Berges du Lac de Tunis, à un forum de promotion pour la présence des femmes aux postes décisionnels sous le titre : «Le leadership des femmes pour un futur égalitaire dans le monde du Covid-19».

Ont été présents à cet événement, organisé à l’occasion de la Journée internationale de la femme, en partenariat avec le Centre international de développement pour la gouvernance locale, la Fédération canadienne des municipalités et l’Agence de coopération internationale de l’Association municipale néerlandaise, des cadres des deux ministères, des représentants des municipalités, et de la société civile, et des experts, des personnalités diplomatiques et des organisations partenaires.

L’événement vise essentiellement à rendre hommage au leadership féminin, au niveau local et à l’incarnation d’une égalité réelle et effective entre les sexes, et ce, conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l’inscription du principe des droits et des libertés, à l’offre des opportunités entre femmes et hommes, et à ce qui est inscrit dans le Code des communautés locales concernant l’adoption d’une approche de genre dans la conception des politiques, programmes et projets municipaux.

La recrudescence de la violence politique à l’égard des femmes, en particulier au niveau municipal, a été également dénoncée pour éliminer toutes les formes de discrimination entre les femmes et les hommes et pour parvenir à l’égalité des droits et des devoirs entre eux.

La réunion a également été l’occasion pour les dirigeantes des conseils municipaux de relever les plus importants défis lors de la pandémie de la Covid-19 et des solutions utilisées pour sortir de cette crise face au manque de ressources financières et humaines des municipalités.