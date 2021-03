Nextera, un programme d’accélération pour les entreprises en santé numérique

Le Factory 319, startup studio basée à Marseille, région Provence Alpe Côte d’Azur, dédiée au secteur de la santé numérique, opérant depuis 2017 entre les deux rives de la Méditerranée à travers sa filiale tunisienne (Factory 619), lance son appel à projets pour la sélection des startups qui rejoindront la session 2021 du programme Nextera.

Ce programme ouvert aux startups basées en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient a pour ambition en reliant les écosystèmes d’innovation d’ouvrir de nouvelles opportunités de marchés et de collaborations stratégiques pour l’accélération des entreprises innovantes dans le secteur de la santé.

D’une durée de 4 mois, ce programme se veut 100% opérationnel, capitalisant sur l’expertise sectorielle du Factory 319 et de ses partenaires et sa culture des résultats.

Nextera permet une immersion complète dans la santé numérique pour comprendre rapidement les enjeux et les spécificités du secteur. Il s’agit d’un programme dédié et personnalisé selon les besoins et les objectifs de chaque entreprise.

Ces 4 mois seront mentorés et animés par des experts de la santé numérique permettant de couvrir tous les aspects nécessaires à l’accélération d’un projet d’innovation en santé : technique, règlementaire, leviers de financement de l’innovation, protection industrielle, R&D, interaction et découvertes entre les écosystèmes d’innovation.

