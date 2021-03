Kef : Saisie de manuscrits à valeur archéologique en hébreu, 6 suspects arrêtés (Photos)

La direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé ce mercredi 17 mars 2021, le démantèlement d’un réseau de trafic de pièces archéologiques et l’arrestation de six suspects au Sers, au gouvernorat du Kef.

L’opération a été menée en collaboration de la GN de Béja et les agents ont saisi des manuscrits à valeur archéologique en hébreu ainsi que des pierres précieuses, qui ont été saisis et transmis à l’Institut national du patrimoine (INP).









Les six suspects, ont été arrêtés dans une maison qu’il louent au Sers, et où la police a également saisi 3 voitures, ajoute la DGGN en précisant que le ministère public a ordonné la mise en détention des membres de ce réseau et la poursuite de l’enquête.

Y. N.